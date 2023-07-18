شكرا لقرائتكم خبر عن إجازات 2023 .. الإجازات المتبقية بالتواريخ والمناسبات حتى نهاية السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية، خاصة أن هذه الأعياد تمثل مناسبات مهمة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون إجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة.

ويقدم ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل الأعياد الرسمية والإجازات المتبقية حتى نهاية العام 2023، كما يلى:

اجازات شهر يوليو

- رأس السنة الهجرية

الأربعاء 19 يوليو

- ثورة 23 يوليو :

الأحد 23 يوليو

اجازات شهر سبتمبر

- المولد النبوى الشريف :

الأربعاء 27 سبتمبر

اجازات شهر أكتوبر

- عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر" :

الجمعة 6 أكتوبر