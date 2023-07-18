شكرا لقرائتكم خبر عن %76 من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط مافيا غسيل الأموال للحفاظ على الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط مافيا غسيل الأموال للحفاظ على الاقتصاد؟"، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مافيا غسيل الأموال للحفاظ على الاقتصاد. وأيد 76% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مافيا غسيل الأموال للحفاظ على الاقتصاد، بينما عارض 24% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مافيا غسيل الأموال للحفاظ على الاقتصاد.

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