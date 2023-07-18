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%76 من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط مافيا غسيل الأموال للحفاظ على الاقتصاد

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط مافيا غسيل الأموال للحفاظ على الاقتصاد؟"، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مافيا غسيل الأموال للحفاظ على الاقتصاد.

 

وأيد 76% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مافيا غسيل الأموال للحفاظ على الاقتصاد، بينما عارض 24% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مافيا غسيل الأموال للحفاظ على الاقتصاد.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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