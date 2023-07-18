شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنظم غدا ملتقى توظيفياً للشباب.. اعرف الوظائف المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، غد الأربعاء، ملتقى توظيفياً يوفر فرص عمل للشباب بمزايا تأمينية وزيادات سنوية، وذلك بحضور مسئول الموارد البشرية بإحدى شركات الأمن والحراسة.

وأوضح الجهاز الوظائف المطلوبة على النحو الآتي: (أمن بكمبوند في مدينة السادس من أكتوبر - أمن بماركت في الشيخ زايد - أفراد أمن بمستشفى في شارع فيصل - أفراد أمن بحدائق الأهرام - أمن بكمبوند في التجمع الخامس - أمن بمعرض سيارات في شارع فيصل - أمن بكمبوند في الشيخ زايد - أمن بماركت في الرحاب).

وحدد الجهاز شروط ومزايا الوظائف على النحو الآتي: (المؤهل بداية من إعدادي - السن من 21 إلى 45 - تأمين صحي - تأمين اجتماعي من أول يوم عمل - زيادة سنوية - 4 أيام راحة في الشهر - يوجد سكن في بعض المواقع).

وأوضح الجهاز أن على الراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة، الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو الجاري، بدءً من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا.