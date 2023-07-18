شكرا لقرائتكم خبر عن موجة شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 18 يوليو حتى الأحد المقبل 23 يوليو 2023، حيث يستمر الارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء ، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى :

_ الثلاثاء 18 يوليو والأربعاء 19 يوليو :

شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

_ الخميس 20 يوليو والجمعة 21 يوليو :

تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

_ السبت 22 يوليو والأحد 23 يوليو :

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة ، مع ارتفاع ملحوظ فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة .