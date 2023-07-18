عوامل تؤدى لانفجار كاوتش السيارة بسبب الارتفاع الحاد فى درجة الحرارة

القاهرة - سامية سيد - ظهرت في الفترة السابقة العديد من حوادث السيارات، بسبب انفجار إطارات، لعدم إشباع سائق السيارة بمعلومات كافية عن خطورة عدم التأكد من سلامة إطارات السيارة قبل التحرك بها.

1. زيادة الحمل عن الحد المعروف للسيارات بحسب نوعها ووزنها.

2. ارتفاع ضغط هواء الكاوتش عن الضغط الموصي على السيارة ومكانه علي يمين السائق أو شماله حسب نوع السيارة بين الباب والقائم الأوسط.‬

3. القيادة بسرعات جنونية وعدم الالتزام بالسرعات المقررة حسب الإرشادات المرورية علي الطرق.

4. عند السفر لمسافات طويلة يفضل النزول على فترات للتأكد من حرارة الكاوتش، وفي حالة وجود سخونة عالية يجب الوقوف لمدة ومواصلة السير.‬

5. تعرض الإطار للعديد من الصدامات في حالات الركن بجوار الرصيف أو حين الاصطدام بحجر صخري.

‪ ـ التخزين فى أماكن رطبة أو مناخ مرتفع الحرارة‬6.

7. الوقوف والتسارع المفاجئ.

8. عند شراء كاوتش جديد للسيارة يجب شراء أنواع معروفة ومطابقة للمواصفات، وعدم شراء أنواع غير معروفة وهي عبارة عن كاوتش معاد تصنيعه غير صالح‬.

9. ارتفاع درجات الحرارة الشديد يؤدي أيضا للتاثير على إطارات الكاوتش المزودة أعلى من الحد المسموح به.‬



