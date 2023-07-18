شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء توضح حكم صيام شهر المحرم كاملا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية العام الهجرى الجديد يتساءل الكثير من المواطنين عن حكم صيام شهر المحرم كاملاً، حيث أجابت دار الإفتاء المصرية على السؤال قائله: من أراد صيام شهر المحرم كاملًا فلا حرج عليه؛ لأن الصيام فيه مندوب، وكذا بقية الأشهر الحرم، وأفضلها المحرَّم.

وتابعت الإفتاء أن هناك حديثاُ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ» أخرجه مسلم.