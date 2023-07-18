شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إعلان نتائج فحص 14 طعنا على المرشحين لانتخابات نقابة الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء، اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023، نتائج فحص الطعون التى تلقتها من كافة اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، والتى بلغ عددها 14 طعنا على المرشحين لانتخابات الأطباء 2023.

ووفقاً للجدول الزمني المعلن للانتخابات سيتم إعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون اليوم، وفتح باب التنازلات من السبت 22 يوليو وحتي الخميس 27 يوليو، وسيتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس 10 أغسطس 2023.

على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية و سيتم تحديدها وإعلان أماكنها علي الموقع والصفحة الرسمية للنقابة العامة للاطباء والصحف الرسمية، وتُجرى الانتخابات علي منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية.

وكان قد تم فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، الثلاثاء 20 يونيو 2023، واستمرت لمدة 10 أيام، حتى يوم الجمعة 30 يونيو 2023، وقد تم إعلان القوائم الأولية لأسماء المرشحين يوم الجمعة 7 يوليو الجارى، وتبع ذلك فتح باب الطعون يوم الأُثنين 10 يوليو 2023.