شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: استمرار فىرفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة حالة المنظومة المائية، والمناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات خلال فترة أقصى الإحتياجات .

وإستعرض سويلم خلال الإجتماع موقف أعمال تطهيرات الترع بمختلف المحافظات ، موجها بإستمرار متابعة معدلات التنفيذ وخاصة بالنقاط الساخنة ، مع تشديد الرقابة علي جودة تطهيرات الترع ، والتنسيق المستمر مع أجهزة المحافظة لرفع نواتج التطهيرات بشكل فورى ، مع الحفاظ على الأشجار الواقعة على جسور الترع سواء أثناء أعمال التأهيل أو التطهيرات .

وشدد سويلم على الإستمرار فى رفع درجة الإستعداد بين كافة أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات ، ومتابعة المناسيب والتصرفات وحالة جسور الترع لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة القطاعات المستخدمة للمياه .

كما إستعرض سويلم حالة الموقف المائى بالنقاط الساخنة بالمحافظات ، و موقف تشغيل محطات الرفع بمحافظة أسوان "محطات رفع النقرة والطويسة" ، حيث وجه بالمتابعة المستمرة لحالة الري واتخاذ ما يلزم لضمان إنتظام المناوبات بين المزارعين فى المنطقة .

كما إستعرض حالة الرى بالعديد من مناطق الجمهورية ووجه نحو ضرورة التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي لتنفيذ عمليات تطهير المساقي الخاصة لايصال المياه للمنتفعين بالتوقيتات والكميات المطلوبة .

و وجه سويلم بتشكيل مجموعة عمل لدراسة حالة التصرفات والمناسيب والاستخدامات المائية على قناة طنطا الملاحية ووضع سيناريوهات لتحسين منظومة توزيع المياه على الترعة .

وفى ضوء زيارته لمحافظة البحيرة استجابة لشكاوى المزارعين .. فقد وجه بمواصلة إمداد المغذيات الآخذة من فرع رشيد بالمياه حسما للشكاوى ، كما شدد على إستمرار المتابعة للموقف المائى من أجهزة الوزارة لسرعة حسم شكاوى المزارعين ورفع تقرير للعرض عليه بهذا الشأن بعد تفقد حالة الرى على الطبيعة والتأكد من حسم الشكوى .

كما استعرض سويلم موقف الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لتنفيذ الحلول الدائمة بمناطق قلابشو وزيان بمحافظة الدقهلية وترعة السويس بمحافظة السويس وترعة بورسعيد بمحافظة بورسعيد ، لضمان إستيفاء كافة الإحتياجات المائية المقررة ، وذلك في إطار الدراسات المتكاملة لمنظومة الترع والمصارف والمحطات بهذه المناطق .