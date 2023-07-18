شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: تراجع شكاوى العاملين من الخدمات الطبية يرجع لتطوير المنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الوزارة تسعى دائما لتقديم خدمات مميزة للعاملين بالقطاع المختلفة بها ، موكدا أن تطوير المنظومة الطبية ياتى على رأس أولويات الوزارة حفاظا على حقوق العاملين.

و أوضح شاكر فى تصريحات خاصة ل "الخليج 365 " ، أن الوزارة تمكنت خلال الأشهر القليلة الماضية من تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للعاملين من خلال شركة الخدمات الطبية ، موضحا أن الوزارة مستمرة في تطوير المنظومة الطبية حتى تصل إلى أعلى مستوى من الجودة.

وقال الوزير، أن أن حصول العاملين بالوزارة على خدمة طبية على أعلى مستوى حق أصيل من حقوق العاملين.

وتابع شاكر أن شكاوى العاملين بالوزارة من الخدمة الطبية على مستوى جميع شركات القطاع شهدت تراجعا ملحوظا بعد خطة التطوير التى تم تنفيذها، مضيفا أنه يتابع هذا الملف الهام بشكل دورى للتأكد من حصول العاملين على حقوقهم الطبية كاملة.

الجدير بالذكر أن شركة الخدمات الطبية هى شركة تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر تضم كافة الإدارات الطبية التابعة لشركات توزيع الكهرباء ونقل الكهرباء وانتاج الكهرباء لخدمة 150 الف موظف ، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمة الطبية للعاملين بقطاع الكهرباء وتقديم خدمة طبية متميزة في أقرب مكان لموظف الكهرباء من جميع المستويات الوظيفية.