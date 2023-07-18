شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماعيين: قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى يهدف لإحداث تنمية اجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت النقابة العامة للمهن الاجتماعية، بصدور قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، مشيرة إلى أنه صدر بأهداف سامية تستهدف تنمية حقيقية لمن يستحقون تلك الجهود، كونه السبيل الوحيد لتغيير الواقع الاجتماعى للأفضل، مشيرة إلى أنها ترحب بمساندة ودعم التعاون والانضمام لهذا التحالف وفقا لأهدافه وقانونه المنظم.

وقال الدكتور عبد الحميد زيد، نقيب الاجتماعيين، أن الوطن فى الوقت الراهن يمر بمرحلة شديدة الدقة، تلك التى تحتاج تساند وتنسيق كل الجهود المخلصة لأبناء الوطن، وكياناته لرفع المعاناة عن كاهل الفئات والشرائح الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، لافتا إلى أن قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الذى يتمتع بالاستقلال الفنى والإدارى، كما يهدف إلى تعميق جهود العمل الأهلى الطوعى، وإحداث تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة.

كان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مُقدم من النائب طارق رضوان و(60) نائبًا بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، وينص مشروع القانون، على إنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطنـي للعمـل الأهلي التنمـوي، غيـر هادف للربح، ويكـون لـه الشخصية الاعتباريـة، ويتمتع بالاستقلال الفنـي والمالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة يجـوز لـه إنشـاء فـروع ومكاتـب فـي المحافظات الأخـرى، ويشار إليـه فـي أحكـام هذا القانون بالتحالف ويجوز للتحالف فتح فروع له خارج جمهورية مصر العربية بموافقة الرئيس بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى يحددها القانون ويخضع التحالف فـي مباشرة مهامه أحكـام هـذا القانون واللوائح الداخلية المنظمـة لشئونه.