شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تناشد المواطنين تجنب الشمس وقت الظهيرة.. الوقت الأكثر حرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس والذى يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى وجود ارتفاع ملحوظ فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة .

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين تجنب التعرض للشمس وقت الظهيرة التى يتم فيها تسجيل أعلى درجات حرارة ، وذلك تزامنا مع الموجة شديدة الحرارة التي تتعرض لها البلاد منذ بداية الأسبوع الجارى .

و يشهد اليوم الثلاثاء، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء ، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و جنوب الصعيد ، حار رطب على السواحل الشمالية ، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح محدود على بعض المناطق ، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 38 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 30 درجة .

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.