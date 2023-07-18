شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: أهنئ الشعب المصرى بمناسبة العام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصرى والأمة الإسلامية بالعام الهجرى الجديد ،و كتب الرئيس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى: "أهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، داعيًا الله سبحانه وتعالى، أن يجعله عام خير وازدهار، وأن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار.. كل عام وأنتم بخير".
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