شكرا لقرائتكم خبر عن نايل سات تحصل على شهادة التميز من الرابطة العالمية للمحطات الأرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت الرابطة العالميه للمحطات الأرضية " World Teleport Association" ومقرها نيويورك حصول الشركه المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" على شهاده المستوى الرابع ( 4) لمحطتها الأرضية بمقر الشركه بالسادس من أكتوبر ويعتبر المستوى الرابع من تلك الشهاده هى أعلى مستوى للتقييم من الرابطة العالمية وتظل سارية لمدة 3 سنوات.

جاء ذلك بعد إستيفاء محطه نايل سات الأرضية لحوالى 170 عنصراً وضعتها لجنة إعتماد الرابطة العالمية للمحطات الأرضية للحصول على تلك الشهادة التى وافق المؤتمر العالمى لخدمات البث التلفزيونى والإذاعى الذى يعقد بشكل سنوى فى هولندا على منحها للمحطات الأرضية المتميزة فى خدمة عملائها على مستوى العالم وتلك هى الشهادة رقم 53 التى تصدرها الرابطة لإحدى شركات الاقمار الصناعية على مستوى العالم .

من جانبه، أكد اللواء سامح قته - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للنايل سات أن ذلك الإعلان جاء متوافقاً مع خطط الشركة الساعية دوماً إلى تقديم خدمات متميزة وتنافسية لعملائها مع أكبر الشركات العالمية العاملة فى نفس المجال ، وأن هذا الهدف وتلك الرؤية لم تغب عن توجهات الشركة منذ إنشائها وحتى الأن .

وأضاف رئيس نايل سات أن الحصول على هذه الشهادة تطلب من كافة العاملين بالشركة العمل على إجتياز الإختبارات التى وضعتها الرابط العالمية إضافه إلى الحصول على تقييم إيجابى من الخبير المستقل الذى أرسلته الرابطه لتقييم العمل داخل محطة نايل سات الأرضية ، وهى الإجراءات التى نجحت الشركة فى إجتيازها وهو ما يدفعنا إلى مزيد من الجهد للحفاظ على أعلى معايير الجودة العالمية فى خدمات البث عبر الأقمار الصناعية فى ظل التنافسية العالية فى هذا المجال وخاصة مع حرص الشركة على إرضاء عملائها من خلال التطوير المستمر لكافة الخدمات لتظل نايل سات دائمًا فى طليعة مزودى خدمات البث الفضائى فى الشرق الأوسط وأفريقيا .

وقال روبرت بيل المدير التنفيذى للرابطة العالمية للمحطات الأرضية "أن الرابطة ساهمت فى تحديد معايير خاصة بالبنية التحتية لمحطات الإرسال والتكنولوجيا والتشغيل منذ عام 2015 ، وذلك بفضل عمل المتطوعين المتفانين وذوى الخبرة ، معبراً عن سعادته بالنمو المستمر فى إعتماد المحطات الأرضية إستناداً إلى تلك المعايير التى أصبحت حاسمة فى مستقبل صناعة البث الفضائى" .

يذكر أن الرابطة العالمية للمحطات الأرضية أنشئت عام 1985 ومقرها نيويورك ، وتركز أهدافها على تحسين أعمال الإتصالات عبر الأقمار الصناعية وتضم فى عضويتها مشغلوا الأقمار الصناعية الأكثر إبتكاراً فى العالم ، سواء كانت جهات مستقلة أو شركات متعددة الجنسيات إضافة إلى مقدمى الخدمات المتخصصة وشركات النقل العالمية .

وتكرس الرابطة أعمالها للدفاع عن مصالح مشغلى النقل الفضائى فى سوق الإتصالات العالمية وتعزيز التميز فى ممارسة الأعمال والتكنولوجيا والعمليات .