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قرينة الرئيس تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية ببداية العام الهجرى الجديد

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القاهرة - سامية سيد - هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، الشعب المصري والأمة الإسلامية؛ بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.

 

وقالت السيدة انتصار السيسي -في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي- "كل عام والشعب المصري والأمة الإسلامية بخير بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، أعاده الله بالخير واليمن والبركات علينا وعلى بلدنا الغالي".

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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