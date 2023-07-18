شكرا لقرائتكم خبر عن قرينة الرئيس تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية ببداية العام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، الشعب المصري والأمة الإسلامية؛ بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.

وقالت السيدة انتصار السيسي -في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي- "كل عام والشعب المصري والأمة الإسلامية بخير بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، أعاده الله بالخير واليمن والبركات علينا وعلى بلدنا الغالي".