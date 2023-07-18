شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنىء الرئيس السيسى بمناسبة العام الهجري الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن جموع المستشارين أعضاء النيابة الإدارية بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة العام الهجري الجديد. داعين الله عز وجل، في تلك الذكرى العطرة، أن يعيدها عليه بوافر الصحة والعافية وأن يسدد خطاه، وأن يديم على مصرنا الحبيبة الأمن والاستقرار.

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