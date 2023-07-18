ضبط 4.5 طن مقطعات دواجن وأسماك ولحوم فاسدة فى الجيزة

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القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة علي مواصلة جهود تمشيط الاسواق والمحلات والمنشآت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين حفاظآ علي السلامة العامة.

واطلع اللواء أحمد راشد على نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين خلال الأسبوع الماضي والتي أسفرت عن ضبط 4.5 طن مقطعات دواجن وهياكل مفرومة وكبدة واسماك مملحة ولحوم مذبوح خارج المجازر الحكومية غير صالحة للاستهلاك الأدمي.

وشملت الضبطيات 2860 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى ضبط 250 كجم مفروم دواجن ومقطعات دواجن بثلاجة بالبدرشين، وضبط 1250 كجم مفروم هياكل دواجن بثلاجة بشارع الغاز بالوراق.

كما تمكنت الحملات من ضبط 500 كجم أسماك مملحة فسيخ وسردين ورنجة بمخزن بالمنيب، وضبط 750 كيلو كبدة ولحوم مستوردة غير صالحة للاستهلاك بثلاجة بحي إمبابة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتحرير 5 محاضر مخالفة.

ووجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين.

ضبط مقطعات دواجن وأسماك ولحوم فاسدة في الجيزة



ضبط مقطعات دواجن وأسماك ولحوم فاسدة في الجيزة



ضبط مقطعات دواجن وأسماك ولحوم فاسدة في الجيزة



ضبط مقطعات دواجن وأسماك ولحوم فاسدة في الجيزة



ضبط مقطعات دواجن وأسماك ولحوم فاسدة في الجيزة