شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الهجرى الجديد. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ القاضي حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى الشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى وكبار رجال الدولة بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد.

وجاء في التهنئة: يطيب لي والقضاة أعضاء مجلس القضاء الأعلى وجموع قضاة مصر، أن أبعث لكم بأجمل التهاني بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم والشعب المصري العظيم بالخير واليمن والبركات .. وفقكم الله وسدد خطاكم فيما تقدمونه من إنجازات لوطننا الغالي والأمتين العربية والإسلامية"

كما بعث القاضي حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى - وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشارعبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية والمستشار عادل فهيم رئيس مجلس الدولة والمستشار الدكتور مسعد عبد المقصود بيومى رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حافظ أحمد عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، والدكتورمحمد معيط وزير المالية، والدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات و /الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و المستشار/ هشام بدوی رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات و الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار/ علاء الدين فؤاد وزير شئون مجلس النواب، والمستشار/ أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب.