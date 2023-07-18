شكرا لقرائتكم خبر عن الباحثة شروق هاشم تحصل على الامتياز فى التغذية بالطرق التكنولوجية بجامعة بنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حصلت الباحثة شروق هاشم صادق هاشم على درجة الماجستير بتقدير إمتياز من جامعة بنها، في التغذية وعلوم الأطعمة في التجميد والتبريد بالطرق التكنولوجية الحديثة بحفظ بعض الخضروات الشائعة الانتشار في مصر بالتجميد، والتي تم مناقشتها تحت إشراف أ. د عمرو أحمد إمام أستاذ التغذية وعلوم الاطعمة قسم الاقتصاد المنزلي وعميد كلية التربية النوعية سابقاً بجامعة بنها، وأ. د يوسف عبدالعزيز الحسانين أستاذ التغذية وعلوم الأطعمة وعميد كلية الاقتصاد المنزلي السابق جامعة المنوفية، وأ. د غادة محمود البسيوني أستاذ التغذية وعلوم الأطعمة جامعة بنها.

كما ضمت لجنة المناقشة والحكم كلا من أ. د أشرف عبدالعزيز عبدالمجيد أستاذ التغذية وعميد الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان السابق ومقرر اللجنة العلمية للاقتصاد المنزلي لترقية الاساتذة والأساتذة المساعدين ومستشار رئيس جامعة حلوان أ. د عيد علي زكي أستاذ التغذية وعلوم الأطعمة جامعة بنها.

وتضمنت الرسالة، كيفية التغذية وعلوم الأطعمة في التجميد والتبريد بالطرق التكنولوجية الحديثة حيث أن الخضروات تلعب دورا مهما للنظام الغذائي للانسان لانها تدعم الأداء الطبيعي لأنظمة الجسم المختلفة وتزود خلايا الجسم بالفيتامينات والمعادن والألياف والزيوت الأساسية والمغذيات النباتية حيث تحتوي الخضروات على كميات قليلة من الدهون والسعرات الحرارية، حيث أن الباذنجان نبات شائع جدا يزرع على مساحات تزيد عن ١.٧مليون هكتار في جميع أنحاء العالم، حيث يعتبر الفاكهة المصرية السوداء الاكثر شيوعا في الأسواق. يستخدم في الأغراض الطبية نظرا لتكوينه، والذي يحتوي علي سعرات حرارية منخفضة جدا والمواد الكيميائية النباتية التى تحتوي على مكونات الفينول والفلافونويدات والالياف بشكل أساسي .