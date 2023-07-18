شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
-الطماطم بـ 8.5 جنيه
-البطاطس بـ 13.5 جنيه
-البصل الأبيض بـ20 جنيها
-البصل الأحمر بـ20 جنيها.
-الكوسة بـ 12جنيها
-الجزر بـ16 جنيها .
-الخيار ب 14 جنيها
الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.
-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.
بامية بـ30 جنيها.
-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه.
-الفلفل البلدى بـ 21 جنيها.
-الفلفل الألوان بـ 27.5 جنيه .
-الليمون بـ 28.5 جنيه .
-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
-الموز البلدى بـ15 جنيها.
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