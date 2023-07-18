شكرا لقرائتكم خبر عن قسم الصحافة بإعلام القاهرة ينظم لقاءً تعريفيا حول برامجه الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، لقاءً مع طلابه للتعريف ببرامج القسم الجديدة المعتمدة حديثا كلائحة دراسية للطلاب الجدد، وذلك بحضور أساتذة القسم وأعضاء الهيئة المعاونة ومسؤولي برامج القسم الدكتورة هناء فاروق، منسق برنامج الصحافة المطبوعة والرقمية، والدكتور محرز غالي، منسق برنامج الصحافة التليفزيونية، والدكتور هاني محمد علي متحدثا عن برنامج الصحافة باللغه الإنجليزية، وكوكبة من أساتذة القسم وأعضاء الهيئة المعاونة.

وألقى الدكتور محرز غالي، في مستهل فعاليات المحاضرة التعريفية، عرضا حول برنامج الصحافة التلفزيونية، متعرضا إلى التعريف بالبرنامج الدراسي والمميزات التي يحصل عليها من ينتمي إلى برنامج الصحافة التلفزيونية والضوابط المتعلقة بالقبول في البرنامج الدراسي، مشيرا إلى أن البرنامج الدراسي يستوعب التطورات الجديدة المتلاحقة في سوق العمل الصحفي وبما يتواكب مع التطورات الحديثة في المقررات الدراسية بكليات الإعلام في العالم العربي والشرق الأوسط.

وقدم "غالي"، تعريفا ببعض المقررات التي تميز برنامج الصحافة التلفزيونية وكيف تؤهل خريجيها إلى استيعاب التطورات المهنية المطلوبة في سوق العمل الإعلامي، موضحا عددا من الاستفسارات للطلاب عن مميزات برنامج الصحافة التلفزيونية والذي يقدمه القسم في لائحته الجديدة واختلافه عن برنامج الصحافة المطبوعة والرقمية.

من جانبه قدم الدكتور عثمان فكري، أستاذ الصحافة، عرضا تطرق فيه إلى الشروط الخاصة للقبول في برنامج الصحافة التلفزيونية وما يطرحه البرنامج في شكل مشروعات التخرج والتدريب التي يقدمها لطلابه، موضحا أن البرنامج يستوعب التطورات الجديدة في مجال الدراسة الصحفية بشكل عام.

بدورها قالت الدكتورة هناء فاروق، منسق برنامج الصحافة المطبوعة والرقمية، خلال كلمتها التي ألقتها للتعريف بالبرنامج الدراسي إن التطورات المتلاحقة في الدراسات الصحفية والإعلامية جعلت قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة يطرح برنامجه الدراسي الجديد الصحافة المطبوعة والرقمية، الذي يسعى إلى تقديم التطورات الجديدة والمقررات الدراسية الحديثة التي تستوعب تلك التحديات المهنية في سوق العمل الصحفي والتي تطلبها المؤسسات الإعلامية والصحفية.

وأشارت الدكتورة هناء فاروق إلى أن برنامج القسم الجديد يسعى من خلال المقررات الدراسية إلى ملاحقة التحديات وتطورات الجديده وأن خريج البرنامج من المقرر أن يستوعب العديد من الخبرات المهنية، والتي من المقرر أن يمر بها طوال فترة الدراسة وخلال فترة التدريب الذي يقدمه البرنامج لطلابه، منوهة إلى أن التحديات التي يطرحها سوق العمل تستوعبها تلك المقررات الدراسية المقدمة داخل برنامج الصحافة المطبوعة والرقمية.

وخلال كلمته، أوضح الدكتور هاني محمد علي خلال كلمته التي ألقاها بالمحاضرة التعريفية بأن برنامج التدريب بقسم الصحافة في كليه الإعلام جامعة القاهرة وفقا للائحة الجديدة يعد طفرة تستكمل المنظومة التدريبية التي يقدمها القسم لطلابه من خلال التدريب التابع لصحيفته المطبوعة صوت الجامعة التي تصدر أسبوعيا ومجلة الجامعة التي تصدر شهريا كما تتضمن المنظومة الجديدة تنفيذ المدونات الإلكترونية الصحفية وهو ذلك التحديث والتطوير الذي بدأه القسم منذ فترة قبل اعتماد اللائحة الجديدة ويعد مواكبا لاستيعاب التطورات الهائلة في سوق العمل الصحفي والإعلامي للخريجين.

وتضمنت فعاليات المحاضرة التعريفية تقديم عرض تعريفي بالمنظومة التدريبية التي تتضمنها برامج لائحة قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة في برنامجي الصحافة التلفزيونية والصحافة المطبوعة والرقمية قدمته كلا من الدكتورة ياسمين صلاح المدرس بقسم الصحافة، ولميس النجار المدرس المساعد بقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، حيث عرضوا من خلال ذلك العرض التقديمي تعريفا بما تم إنجازه من مشروعات تخرج لطلاب القسم خلال العام الحالي واكبت المنظومة التدريبية للطلاب الخريجين وبما يساهم في توضيح شكل منظومة التدريب وتنفيذ المشروعات الطلابية في سنة التخرج.

وفي ختام فعاليات المحاضرات التعريفية استمع منسقو برامج لائحة قسم الصحافة بشكلها الجديد إلى تساؤلات الطلاب والرد عن استفساراتهم والتي جاءت في إطار ما تم تقديمه من معلومات حول المقررات الدراسية واختلافها بين الشكل القديم والحديث وبما يساهم في اختيارات الطلاب وأشكال التدريب المقترح والمنتظر تقديمها خلال السنوات من التخصص وحتى التخرج.



قسم الصحافة بإعلام القاهرة ينظم لقاءً تعريفيا حول برامجه الجديدة



قسم الصحافة بإعلام القاهرة ينظم لقاءً تعريفيا حول برامجه الجديدة



قسم الصحافة بإعلام القاهرة ينظم لقاءً تعريفيا حول برامجه الجديدة