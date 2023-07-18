شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الكليات 2023 .. كلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان تبدأ اختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان اختبارات القدرات لطلاب شهادة الثانوية العامة 2023، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة أمل عبد الله عميد الكلية، حيث يجب على الطالبات الراغبات فى التسجيل لاختبارات القدرات الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى والتسجيل فى الاختبارات التى يرغبن بها من خلال الرابط التالى :http://tansik.egypt.gov.eg.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان تشمل مراحل أداء اختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان مرحلة متابعة البيانات والحصول على كود الدفع، ثم مرحلة السداد الإلكترونى لرسوم الاختبار، ومرحلة معرفة موعد الاختبار بالكلية (اليوم والساعة)، ثم معرفة نتيجة الاختبار، وذلك من خلال الرابط التالى: http://kodrat.helwan.edu.eg/

ويجب على الطالبات طباعة إيصال التسجيل والتوجه به إلى مقر الكلية فى التاريخ المحدد فى تمام الساعة 8 صباحاً، ويتطلب أداء الاختبار مجموعة من الأوراق المطلوبة وهى..

- 2 صور شخصية مقاس 4 ×6 سم

- أصل رقم الجلوس وصورة منه، صورة من البطاقة الشخصية

- شهادات التفوق الرياضى ( حال وجودها ) للحاصلين على بطولات رياضية

- قلم جاف لملء الملف والاستمارات.

وتعلن الكلية عن تعليمات اختبارات القدرات الرياضية للطالبات التى يجب الالتزام بها.

- يجب توافر حسن المظهر ( عدم وضع مساحيق على الوجه – تقصير الأظافر )، وعدم ارتداء السلاسل والخواتم والانسيالات، الالتزام بارتداء الملابس الرياضية عند دخول الكلية، الحفاظ على النظام داخل الاختبارات.

- عدم التغيب أثناء فترة الاختبارات حتى لا يلغى الاختبار.

- يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطالبات وارتداء الكمامة عند دخول الكلية وأثناء أداء الاختبارات.

- يجب على كل طالبة الالتزام بإحضار الأدوات الشخصية من "زجاجة كحول – زجاجة مياه".

وتتضمن اختبارات القبول بكلية التربية الرياضية بنات للعام الدراسي 2023 - 2024 الكشف الطبي المبدئي للتأكد من سلامة القلب وعدم وجود أمراض مزمنة. واختبار الكشف عن الادمان و يتم التقيم ( لائق أو غير لائق )

- اختبار الطول والوزن، حيث يشترط أن لا يقل طول الطالبة عن 155 سم ويستثنى من هذا الشرط حال حصول الطالبة على بطولة دولية أولمبية في أي نشاط رياضي لثلاثة أعوام سابقة فقط مع تقديم ما يثبت ذلك معتمدا من الجهة المنوطة ويقيم ( لائق أو غير لائق ).

- اختبار القوام للكشف عن التشوهات القوامية ويقيم ( لائق أو غير لائق )، واختبار الوثب العريض من الثبات، واختبار الجرى 600 متر الجلد التنفسي واختبار رشاقة واختبار المرونة واختبار سرعة 50 م. من 60 درجة.

والمهارة (النشاط الذي تختاره الطالبة وفقاً لقدرتها الرياضية من 40

- الاختبار الشخصي للتأكد من "النطق – المظهر - السمع – المعلومات العامة - الصوت - إتجاهات الطالبة" ويقيم ( لائق أو غير لائق.

ويتطلب النجاح في الاختبارات حصول الطالبة على نسبة 60% من إجمالى درجات جميع الاختبارات كشرط للنجاح والحصول على تقدير لائق.

- يجب على الطالبات اللائقات التوجه للفحص الطبي بالقمسيون الطبى العام بجامعة حلوان يومي ( الاثنين و الأربعاء ) من كل أسبوع ويستوجب ذلك الحضور بملابس رياضية (بنطلون + تيشرت + حذاء رياضى".