شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار أتوبيسات السوبر جيت واماكن حجز الخطوط.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أسعار تذاكر اتوبيسات السوبر جيت التابعة لوزارة النقل، حيث تشغل وزارة النقل شركة سوبر جيت للنقل البرى والسياحة، وفى النقاط التالية أسعار تذاكر سوبر جت:

1- القاهرة / الإسكندرية 145 جنيها

2- القاهرة /أسيوط 165 جنيها.

3- القاهرة /جرجا 210 جنيهات.

4- القاهرة / ملوى 140 جنيهات.

5- القاهرة / شرم الشيخ 240 جنيها.

6- القاهرة / قنا/ الأقصر 220 جنيها.

7- القاهرة / المنيا 130 جنيها.

8- القاهرة/ الغردقة 230 جنيها.

9 - القاهرة / مرسى مطروح 190 جنيها.

10 - القاهرة / سوهاج 200 جنيه.

أماكن مكاتب حجز تذاكر شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة، التابعة لوزارة النقل، تتواجد في الترجمان والجيزة وعبد المنعم رياض ورمسيس ونادي السكة الحديد ومكتب الدائري ومحطة عدلي منصور التبادلية.

ويمكن الحجز من خلال المكاتب، أو من خلال الحجز الإلكترونى من خلال اللينك التالى: https://www.superjet.com.eg/

ويتم اختيار مكان بدء الرحلة ومحطة الوصول ثم رقم المقعد بعد تحديد تاريخ الرحلة ثم تكمله الحجز والدفع اونلاين من خلال كروت الدفع الإلكترونى المختلفة.

وتمتلك الشركة أسطول من الحافلات تعمل بالنقل بين المحافظات بجدول تشغيل يومي منتظم، وتركز الشركة على تنوع الخدمات المقدمة، وتملك "سوبر جيت" الاَن أسطولاً كبيراً من الحافلات الحديثة التي تخضع للمراقبة و الصيانة الدورية المنتظمة على أيدي موظفين يتمتعون بمهارة عالية وخبرة كبيرة

و قامت شركة سوبر جيت مؤخراً بتقديم خدمات مميزة لعملائها من خلال الجيل الجديد من الحافلات التي تم شراؤها للشركة لتقديم خدمات مبنية على أسس تعكس المعنى الحقيقي لرفاهية السفر، و تقسم هذه الحافلات إلى قسمين -حافلات فخمة سعة 49 راكبا -حافلات فخمة VIP سعة 39 راكب و تقدم الشركة خدماتها المميزة لجمهورها بحيث تعكس الفخامة و الرفاهية.