شكرا لقرائتكم خبر عن غلق محطات القطار الخفيف من الأربعاء للخميس لإجراء اختبارات على أنظمة الحرائق والان مع تفاصيل الخبر
ونوهت الهيئة ان موعد قيام أخر قطار في هذا اليوم باتجاه العاصمة الإدارية الجديدة هو 7:30 مساءً.
وأن موعد قيام آخر قطار في هذا اليوم باتجاه العبور الجديدة هو 7:45 مساءً.
كما أن موعد قيام أخر قطار في هذا اليوم من محطة الفنون والثقافة أو العبور الجديدة باتجاه محطة عدلي منصور هو 7:35 مساءً.
على أن يعود جدول التشغيل اليومي للقطار الكهربائي الخفيف LRT في موعده المعتاد من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الحادية عشر مساء وذلك يوم الخميس الموافق20/7/2023 .
واهابت الهيئة بالمواطنين سكان هذه المناطق والركاب مستخدمي القطار بعدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بتلك المحطات.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز