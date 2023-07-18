شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بضربات الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن ضربة الشمس يمكن أن تحدث لأى شخص يظل فى طقس شديد الحرارة ورطب لفترة طويلة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يجب التفرقه بين الإصابة بالالتهاب السحائى الوبائى والإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحرارى.

وأشارت إلى أن حالات الإصابة بالالتهاب السحائى تحدث أكثر خلال فصلى الخريف والشتاء ونادرا حدوث حالات فى فصل الصيف وحالات الالتهاب السحائى الوبائى تحدث بين المخالطين فى مكان واحد مثل داخل أفراد الأسرة الواحدة.

وكشفت الوزارة عن الحالات الأكثر عرضة للإصابة بضربة الشمس والتى تضمنت:-

- الرضع والأطفال الصغار

- كبار السن ( 65 سنة أو أكثر ) .

- المرضى المعرضون للتشنجات العصبية.

- المرضى الذين يعانون أمراض مزمنة، خاصة أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم.