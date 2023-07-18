شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نسب تنفيذ محطة حدائق أكتوبر بالقطار الكهربائى السريع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص وزارة النقل على الانتهاء من تنفيذ محطات القطار السريع بالخط الأول لتشغيله، ومن أهم المحطات بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع هي محطة محطة حدائق أكتوبر، وذلك لأنها تجمع أكثر من وسيلة نقل، كما أنها نقطة التقاء الخط الأول بالخط الثانى للقطار السريع، وهى مكونة من طابقين الطابق الأول خاص بالخط الأول للقطار والطابق الثانى خاص بالخط الثانى للقطار، ومن المقرر أن يكون مرور قطارات الخط الأول فى هذه المحطة سطحى والخط الثانى علوى.

وتقع المحطة بمدينة 6 أكتوبر، وتعد نقطة الربط بين الخط الثانى "أكتوبر /الأقصر / أسوان"، والخط الأول "العين السخنة / مطروح".

وتحتوي محطة حدائق أكتوبر على الأرصفة اللازمة للخطين في نفس المنسوب، كما ستربط المحطة القطار السريع بعدد من وسائل النقل الأخرى، مثل مونوريل السادس من أكتوبر، وجميع مواقف وسائل النقل الجماعى المتواجدة بمحافظة الجيزة، ومدينتى 6 أكتوبر وزايد.

ويبلغ طول الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة – العلمين - مطروح- الفيوم )، 660 كم، ويشمل 22 محطة، وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، وسينقل مليون راكب/يوم و8500 طن بضائع/يوم وسيسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب.