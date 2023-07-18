شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تشهد ارتفاعا فى أسعار الكهرباء بنسبة 10% أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد فرنسا ارتفاعا فى أسعار الكهرباء بنسبة 10% اعتبارا من مطلع شهر أغسطس المقبل، حيث أرسلت الحكومة الفرنسية للمجلس الأعلى للطاقة للتشاور معه في هذا الموضوع، ومن المفترض أن تؤكد هذه الزيادة المقترحة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وأوضحت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية أن هذه الزيادة ستشمل جميع الأسر والمشاريع الصغيرة، حيث تقدر متوسط ​​الزيادة لعامة المواطنين بـ150 يورو سنويا.

يذكر أن أسعار الكهرباء قد ارتفعت في فرنسا بالفعل بنسبة 15% في مطلع شهر فبراير الماضي.