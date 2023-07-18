شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى بمناسبة العام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصرى والأمة الإسلامية بالعام الهجرى الجديد ،و كتب الرئيس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى: "أهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، داعيًا الله سبحانه وتعالى، أن يجعله عام خير وازدهار، وأن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار.. كل عام وأنتم بخير"... فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الحكومة تفند شائعة عجز الموارد اللازمة لنقل الموظفين للوزارات بالعاصمة الإدارية

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن عجز الموارد المالية ووسائل التشغيل اللازمة لنقل الموظفين لمقار الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، تواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الشركة، أنه لا صحة لعجز الموارد المالية ووسائل التشغيل اللازمة لنقل الموظفين لمقار الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشددةً على توافر كافة الآليات والمتطلبات اللازمة لانتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بالفعل الانتقال بالكامل على مستوى مجلس الوزراء، للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك انتقال نحو 25وزارة، و10جهات مستقلة، و55 جهة تابعة بشكل كامل للحي الحكومي لمباشرة أعمالهم، وسيتم الانتهاء من انتقال كافة الوزارات والجهات المحددة تباعاً طبقاً للبرنامج الزمني المقرر للانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشيرةً إلى أنه تم البدء في صرف الحافز النقدي "بدل الانتقال" للمرحلة الأولى من الوزارات والجهات المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم البدء في تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها من الموظفين الذين تقدموا للحصول عليها.

السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بالعام الهجرى الجديد

هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، الشعب المصري والأمة الإسلامية؛ بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.

وقالت السيدة انتصار السيسي -في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي- "كل عام والشعب المصري والأمة الإسلامية بخير بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، أعاده الله بالخير واليمن والبركات علينا وعلى بلدنا الغالي".

وزير الاتصالات: مصر تتقدم7 مراكز فى المؤشر العالمى للذكاء الاصطناعى

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات ختام الدورة الأولى لمبادرة بناء القدرات للجامعات فى مجال الذكاء الاصطناعى فى مركز إبداع مصر الرقمية الجيزة والذى تم تنظيمه بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة Dell Technologies بمصر، وتم خلاله بناء قدرات 500 طالب فى خمس جامعات وهى جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة الألمانية بالقاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى .

وتضمنت فعاليات ختام الدورة الأولى لمبادرة بناء القدرات للجامعات فى مجال الذكاء الاصطناعى؛ عقد هاكثون حول تحسين كفاءة المياه فى مصر باستخدام الذكاء الاصطناعى بمشاركة 60 طالبا يمثلون 10 فرق من الجامعات المشاركة فى الدورة الأولى للمبادرة.

وفى كلمته؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت أن أهمية مبادرة "بناء القدرات للجامعات فى مجال الذكاء الاصطناعى" تتمثل فى كونها تتعلق بأحد أبرز تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو الذكاء الاصطناعى؛ موضحا أن مصر تقدمت 7 مراكز فى الموشر العالمي للذكاء الاصطناعى الصادر عن شركة تورتواز ميديا المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعى.

أسعار الذهب اليوم فى مصر تسجل 2160 جنيها للجرام بدون مصنعية

ننشر آخر سعر للذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2160 جنيها بدون إضافة مصنعية ورسوم ودمغة، في حين يشهد السعر العالمي للذهب ارتفاعا ملحوظا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2160 جنيها.

عيار 18 يسجل 1851.5 جنيه.

عيار 24 يسجل 2468.5 جنيه.

الجنيه الذهب 17280 جنيه.

وزير النقل: القطار السريع يحتاج 8 ملايين "فلنكة" يتم إنتاجها محليا

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا مع رؤساء الشركات المصنعة للفلنكات الخرسانية بحضور رؤساء وممثلي عدد من الشركات المصنعة للحديد والكابلات والمستلزمات الخاصة بصناعة الفنلكات مثل ( كابلات الشد عالية الكربون وغيرها من الخامات)، وذلك بالتزامن مع احتياج شبكة القطار الكهربائي السريع إلى 8 مليون فلنكة خرسانية من طراز RF1260، وذلك بهدف توطين صناعة الخامات المستخدمة في صناعة فلنكات شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع خطة العمل داخل تلك الشركات، وتوفير المواد والمعدات اللازمة للانتاج وفقا للمواصفات الفنية التي حددتها المكاتب الاستشارية التي تقوم علي تنفيذ القطار الكهربائي السريع، مع استعراض امكانية إضافة خطوط إنتاج جديدة لتكون مصانع تلك الشركات مصانع متكاملة لضمان جودة المنتج واستدامته بالاضافة إلى ضمان استمرار عمل المصانع بطاقتها الإنتاجية القصوى للوفاء باحتياجات مشروع القطار الكهربائي السريع والذي يتم تنفيذه حاليا .

غلق محطات القطار الخفيف من الأربعاء للخميس لإجراء اختبارات على أنظمة الحرائق

اعلنت الهيئة القومية للأنفاق أنه في إطار إجراءات الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب تم تحديد يوم الأربعاء الموافق 19/7/2023 موعداً لإجراء الإختبارات الدورية على أنظمة مكافحة الحريق وسحب الدخان بالمحطة التبادلية عدلي منصور وكذلك بمحطة بدر بالقطار الكهربائي الخفيف (LRT ) ( ، حيث سيتم غلق محطات المشروع بالكامل من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية وحتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة إعتباراً من الساعة التاسعة مساءً يوم الأربعاء وحتى الساعة الخامسة والنصف صباح يوم الخميس الموافق 30/7/2023

ونوهت الهيئة ان موعد قيام أخر قطار في هذا اليوم باتجاه العاصمة الإدارية الجديدة هو 7:30 مساءً.

وأن موعد قيام آخر قطار في هذا اليوم باتجاه العبور الجديدة هو 7:45 مساءً.

كما أن موعد قيام أخر قطار في هذا اليوم من محطة الفنون والثقافة أو العبور الجديدة باتجاه محطة عدلي منصور هو 7:35 مساءً.

على أن يعود جدول التشغيل اليومي للقطار الكهربائي الخفيف LRT في موعده المعتاد من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الحادية عشر مساء وذلك يوم الخميس الموافق20/7/2023 .