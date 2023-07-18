شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد غلق القطار الخفيف من محطة عدلى منصور للعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق الهيئة القومية للأنفاق محطات القطار الكهربائى الخفيف غدا الأربعاء من الساعة التاسعة مساءً، حتى الساعة الخامسة والنصف صباح اليوم التالى الخميس، لإجراء الاختبارات الدورية على أنظمة مكافحة الحريق وسحب الدخان بالمحطة التبادلية عدلى منصور وكذلك بمحطة بدر بالقطار الكهربائى الخفيف (LRT ).

وسيتم غلق محطات المشروع بالكامل من محطة عدلى منصور المركزية التبادلية حتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مواعيد آخر قطار..

موعد قيام أخر قطار في يوم الأربعاء باتجاه العاصمة الإدارية الجديدة 7:30 مساءً.

موعد قيام آخر قطار فى هذا اليوم باتجاه العبور الجديدة هو 7:45 مساءً.

موعد قيام آخر قطار فى هذا اليوم من محطة الفنون والثقافة أو العبور الجديدة باتجاه محطة عدلى منصور هو 7:35 مساءً.

يعود جدول التشغيل اليومى للقطار الكهربائى الخفيف LRT فى موعده المعتاد من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الحادية عشر مساء وذلك يوم الخميس الموافق 20 / 7 من الشهر الجارى.