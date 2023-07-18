شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يصدر قرارا بتشكيل إدارة التفتيش الفنى لهيئة قضايا الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، القرار رقم 4227 لسنة 2023 بتشكيل إدارة التفتيش الفني لهيئة قضايا الدولة على النحو التالى..

بعد الإطلاع على قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 والقوانين المعدلة له

وعلى قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة والقرارات المعدلة له : وعلى قرار وزير العدل رقم 5025 لسنة 1993 باللائحة الداخلية للتفيش الفني بالهيئة.

وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة.

قرر

( المادة الأولي )

إدارة التفتيش الفني بهيئة قضايا الدولة من أعضاء الهيئة الآتية أسماؤهم:



إدارة التفتيش الفني بهيئة قضايا الدولة 4



إدارة التفتيش الفني بهيئة قضايا الدولة



إدارة التفتيش الفني بهيئة قضايا الدولة (3)



إدارة التفتيش الفني بهيئة قضايا الدولة 2

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.