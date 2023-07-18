شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى وضربات الشمس؟ الصحة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة للحماية من ضربات الشمس والاجهاد الحرارى وتمثلت في النقاط التالية:- -ابتعد عن أشعة الشمس المباشرة ارتدي ملابس قطنية خفيفة -استخدم المظلة الشمسية للوقاية من حرارة الشمس أثناء المشي 40 درجة مئوية - -تجنب البقاء تحت أشعة الشمس بملابس خفيفة لمدة طويلة متصلة - تجنب الخروج خلال ساعات الذروة من الحرارة (من الساعة ٢ ظهرًا إلى ٤ مساءً) -احرص على الحصول على تهوية طبيعية بصورة جيدة وقلل الاعتماد على مكييفات الهواء -شرب السوائل بكثرة كالماء وتناول الفواكه الصيفية كالبطيخ -عدم الانتقال بين الجو الحار والبارد باستمرار -عدم ترك كبار السن والأطفال بالسيارات وغلق النوافذ مدة طويلة



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