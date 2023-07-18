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كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى وضربات الشمس؟ الصحة توضح

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة للحماية من ضربات الشمس والاجهاد الحرارى وتمثلت في النقاط التالية:- 

 

-ابتعد عن أشعة الشمس المباشرة ارتدي ملابس قطنية خفيفة 

-استخدم المظلة الشمسية للوقاية من حرارة الشمس أثناء المشي 40 درجة مئوية -

-تجنب البقاء تحت أشعة الشمس بملابس خفيفة لمدة طويلة متصلة

 

- تجنب الخروج خلال ساعات الذروة من الحرارة (من الساعة ٢ ظهرًا إلى ٤ مساءً) 

-احرص على الحصول على تهوية طبيعية بصورة جيدة وقلل الاعتماد على مكييفات الهواء 

 

-شرب السوائل بكثرة كالماء وتناول الفواكه الصيفية كالبطيخ -عدم الانتقال بين الجو الحار والبارد باستمرار 

-عدم ترك كبار السن والأطفال بالسيارات وغلق النوافذ مدة طويلة

 


 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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