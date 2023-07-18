شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تشن حملات لإزالة التعديات التابعة للزراعة والرى بحلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أحياء المنطقة الجنوبية اتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والأحياء والجهات المعنية على مدار اليوم، مشددة على تكثيف الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة وذلك طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

في إطار ذلك تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم جهود حي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار وبالتنسيق مع كريم عادل مسئول ملف التعديات بالمنطقة الجنوبية والولايات المختلفة لتنفيذ إزالة عدة تعديات والصادرة لها قرارات ازالة من خلال متابعة ازالة تعديات جهة ولاية مديرية الزراعة بالقاهرة والمستهدف تنفيذها خلال المرحلة الثالثة والأخيرة للموجة 21، وكذا حالة تكرار تعدي في المهد خارج المستهدف وجهة ولاياتها الادارة الزراعية بالمعادي ( ائتمان ) وذلك بحضور رئيس الحي ومدير ومهندسي التنظيم والازالات والمتابعة الميدانية ومشرفي المربعات ومسئولي المتغيرات المكانية ومفتشي حماية الاراضي بمديرية الزراعة و قسم شرطة ومرافق حلوان.

وتمت الإزالات بالموقع الكائن بمنطقة حوض الجزيرة بكفر العلو وأسفرت الأعمال عن إزالة 4 حالات للتعديات ومنها التعدي ببناء سور مخالف حول قطعة أرض بارتفاع متر ونصف وغرفة من الطوب الأبيض وسقف خشبي بمساحة 3 م ×3 م بإجمالي مخالفات مقامة على مساحة اربعة عشر سهما بما يعادل 102 متر تقريبا حيث تمت إزالتها كليا حتى سطح الأرض، علما بأنه تم تنفيذ هذه الازالة من قبل أكثر من مرة.

كما واصلت الأجهزة التنفيذية جهودها لتنفيذ قرار إزالة أخرى تشمل بناء منزل مكتمل البناء من الطوب الاحمر وغرف داخلية دون سقف وقواعد من الطوب الأبيض البلوك على مساحة 12 سهما تقريبا بما يعادل ٩٠ متر مربع، كما تم إزالة بالموقع الكائن بحوض الداير بمنطقة كفر العلو، وشملت إزالة قواعد خرسانية على مساحة أربعة عشر سهما بما يعادل 102 متر تقريبا .

وبمنطقة حوض موريس بزمام حلوان تم ازالة تعدي في المهد على قطعة ارض محاطة بسور من الطوب الابيض بعرض 18 متر وبطول 40 متر تقريبا بمساحة اجمالية 720 متر بما يعادل اربعة قيراط وثلاثة اسهم تقريبا من الجهة البحرية و القبلية لتنفذ الازالات كليا باستخدام معدات الحي وفي ضوء حضور القوات الشرطية الكافية للتأمين من قسم شرطة حلوان و المرافق.

واستكمالا للجهود التنسيقية مع جهات الولاية المختلفة لتنفيذ الازالات قامت الاجهزة التنفيذية بحي حلوان بتنفيذ عدة قرارات ازالة صادرة من الادارة العامة لري حلوان والمستهدف ضمن نفس الموجة وذلك بشارع ترعة الخشاب بمنطقة كفر العلو حيث تم تنفيذ 6 ازالة لتعديات مخالفة على مساحة 16 متر مربع و 90 متر مربع و 25 متر مربع و سور مخالف من الطوب الابيض البلوك فوق تغطية ترعة الخشاب على مساحة 16 متر وازالة تعديات تشمل غرفة من الطوب الاحمر وسقف خشبي على مساحة 16 متر امام بوابة مصنع الكارتون بمنطقة كفر العلو حيث تمت الازالات كليا بمعدات الادارة العامة لري حلوان.

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية باستمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية، بالتنسيق مع مديريات الري، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، مشددة على الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي تمثل تحديا صارخا لإرادة الدولة، والمرور على الأراضي المستردة بصفة مستمرة لعدم تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد.