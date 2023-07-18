شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يهنئ بلجيكا بمناسبة العيد القومي وجنوب السودان بذكرى يوم الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى الملك فيليب ملك بلجيكا، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي، وأوفد الأمين برئاسة الجمهورية حسام زعتر إلى سفارة مملكة بلجيكا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

وكما بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال، وأوفد الأمين برئاسة الجمهورية أحمد الأنصارى إلى سفارة جنوب السودان بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

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