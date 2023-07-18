شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل وزير العدل الأسبق وأعضاء نادى قضاة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار حسنى عبد اللطيف- رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى صباح اليوم الثلاثاء بمكتبه بدار القضاء العالى المستشار عادل عبد الحميد- وزير العدل الأسبق، وذلك لتقديم التهنئة على تولى منصبه الجديد.



كما استقبل المستشار محمد عبد المحسن- رئيس نادى قضاة مصر ومجلس إدارة النادى بكامل تشكيله، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين- وكيل مجلس النواب وذلك لتقديم التهنئة على تولى منصبه الجديد.

ويذكر أن عبد اللطيف استقبل خلال الأيام الماضية منذ توليه مهام منصبه عدد كبير من الشخصيات القضائية الهامة لتقديم التهنئة.



رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل الأسبق