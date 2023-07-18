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حصاد الوزارات.. الصحة تكشف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بضربات الشمس

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الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان القاهرة - سامية سيد - الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

كتب: محمد الأحمدى

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 05:00 م

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم.. 

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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