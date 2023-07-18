شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ”الخليج 365” يحصل على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها حصل الخليج 365 على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 للدورين الأول والثانى، حيث تعاقد الخليج 365 - pod، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لنشر وإعلان النتيجة عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى.

ويتيح موقع الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2023 على الموقع فور اعتمادها، وستتاح نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور التسجيل فى خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة، حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر الخليج 365 للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وإعلانها.

ومن المقرر إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الأيام المقبلة نتيجة الثانوية العامة، في مؤتمر صحفى يعقد بديوان وزارة التربية والتعليم، ومن المقرر أن تستعرض الوزارة نسب النجاح فى الثانوية العامة ومؤشرات المجاميع.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

توجيهات رئاسية للنهوض بقطاع الطيران المدنى والارتقاء بوضعيته التنافسية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، والمهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني، حيث تم عرض أهداف تطوير القطاع خلال الفترة المقبلة، والموقف التنفيذي للأعمال الجارية في هذا الصدد، خاصةً ما يتعلق بتحديث المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، والتوسع في شبكة الخطوط الجوية، وتطوير أسطول الطائرات بشركة مصر للطيران، إلى جانب تطوير نظم الملاحة والمراقبة الجوية، وكذلك المرافق والمنشآت الخدمية ذات الصلة بالقطاع.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الإطار بمواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدني، بهدف الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليمياً وعالمياً، بما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة، ولاسيما من خلال الاعتماد على الدراسات المنهجية ذات المستوى العالمي للتطوير والتحديث ورفع كفاءة أداء العمل، وتعظيم الاستفادة من المزايا التفضيلية التي يوفرها الموقع الجغرافي لمصر، وعلى النحو الذي يعزز التكامل بين قطاعي الطيران والسياحة، ويحقق إضافة ملموسة للدخل القومي.

مجلس أمناء الحوار الوطنى يناشد الرئيس الإفراج عن باتريك زكى

أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار قد أصدر بيانا يناشد فيه السيد رئيس الجمهورية، باستخدام صلاحياته القانونية والدستورية نحو الافراج الفوري عن الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي، وعدم تنفيذ العقوبة المقضي بها اليوم ضده، مع دعوة السيد الرئيس لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن باقي العقوبة إذا تطلب الأمر.

وأكد مجلس أمناء الحوار في بيانه على ثقته الكاملة في حرص السيد الرئيس على مستقبل الناشط المحكوم عليه، وخاصة أنه طالب علم حصل منذ أيام على درجة الماجستير، وأنه في مقتبل عمره.

انعقاد اجتماع لجنة التشاور السياسي بين وزارتى الخارجية المصرية والقطرية

ترأس السفير علاء موسى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، الاجتماع الثاني للجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية المصرية والقطرية، والذي عقد بالدوحة يوم 16 يوليو الجاري بحضور السفير عمرو الشربيني سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

يأتى الاجتماع فى إطار حرص البلدين على التشاور والتنسيق المشترك بينهما، حيث شهد حواراً مستفيضاً حول عدد من الملفات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الأزمة السودانية والتنسيق المصري القطري إزائها، والذى تجلى في المبادرة الإنسانية لتخفيف المعاناة عن الشعب السوداني، بجانب القضية الفلسطينية وجهود تهدئة الأوضاع في الأراضي المحتلة، فضلاً عن غيرها من القضايا ذات الأولوية ومن بينها التطورات في ليبيا وسوريا والأزمة الأوكرانية.

المالية: 7.1 تريليون جنيه قيمة خدمات التحصيل الإلكترونى حتى نهاية يونيه

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى ميكنة الاقتصاد القومى، حيث تتبنى الدولة استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير نظم العمل بكل القطاعات وتحقيق الشمول المالى، وتحفيز النشاط الاقتصادى؛ تحقيقًا لرؤية «مصر 2030»؛ على نحو يسهم فى رفع كفاءة الاقتصاد المصرى، وتعزيز قدرة النظام المالى للإنفاق على المشروعات التنموية لتحسين معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي فى ميزانية الدولة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية شديدة الصعوبة التى ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.

قال الوزير، في جلسة «القطاع المالى والشمول المالى» على هامش مشاركته في اجتماعات «مجموعة العشرين» بالهند، إن الدولة بادرت بتعظيم القدرات الرقمية للبلاد، وتمهيد الطريق للانتقال إلى «مصر الرقمية»؛ على نحو يساعد فى تسريع وتيرة حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، وإرساء أسس الشمول المالى، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، إلى جانب تبسيط الإجراءات وميكنتها؛ مما يساعد على تحقيق المستهدفات التنموية.

10 آلاف مشجع فى مباراة تتويج الأهلى بدرع الدورى أمام حرس الحدود

تقرر حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى و حرس الحدود مساء غد الأربعاء بواقع 5 آلاف لكل فريق، باستاد القاهرة فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ33 بالدورى الممتاز والتى تشهد تتويج المارد الأحمر بدرع الدورى للمرة الـ43 فى تاريخه.

ويحتفل لاعبو النادى الأهلى، غدا، بالتتويج بلقب الدورى المصرى الممتاز للمرة الـ43، عقب مباراة الفريق الأحمر مع حرس الحدود المؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز باستاد القاهرة الدولى.

وتعتبر احتفالية الأهلى بالتتويج غدا هى ليلة الظهور الأخير لدرع الدورى المصرى القديم، بعد إعلان رابطة الأندية المصرية عن وصول الدرع الجديد الذى سيتم تسليمه لبطل الدورى فى النسخة المقبلة 2023 - 2024.

الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى بمناسبة العام الهجرى الجديد

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصرى والأمة الإسلامية بالعام الهجرى الجديد ،و كتب الرئيس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى: "أهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، داعيًا الله سبحانه وتعالى، أن يجعله عام خير وازدهار، وأن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار.. كل عام وأنتم بخير".

الحكومة تفند شائعة عجز الموارد اللازمة لنقل الموظفين للوزارات بالعاصمة الإدارية

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن عجز الموارد المالية ووسائل التشغيل اللازمة لنقل الموظفين لمقار الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، تواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الشركة، أنه لا صحة لعجز الموارد المالية ووسائل التشغيل اللازمة لنقل الموظفين لمقار الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشددةً على توافر كافة الآليات والمتطلبات اللازمة لانتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بالفعل الانتقال بالكامل على مستوى مجلس الوزراء، للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك انتقال نحو 25وزارة، و10جهات مستقلة، و55 جهة تابعة بشكل كامل للحي الحكومي لمباشرة أعمالهم، وسيتم الانتهاء من انتقال كافة الوزارات والجهات المحددة تباعاً طبقاً للبرنامج الزمني المقرر للانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشيرةً إلى أنه تم البدء في صرف الحافز النقدي "بدل الانتقال" للمرحلة الأولى من الوزارات والجهات المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم البدء في تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها من الموظفين الذين تقدموا للحصول عليها.

السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بالعام الهجرى الجديد

هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، الشعب المصري والأمة الإسلامية؛ بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.

وقالت السيدة انتصار السيسي -في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي- "كل عام والشعب المصري والأمة الإسلامية بخير بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، أعاده الله بالخير واليمن والبركات علينا وعلى بلدنا الغالي".

وزير الاتصالات: مصر تتقدم7 مراكز فى المؤشر العالمى للذكاء الاصطناعى

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات ختام الدورة الأولى لمبادرة بناء القدرات للجامعات فى مجال الذكاء الاصطناعى فى مركز إبداع مصر الرقمية الجيزة والذى تم تنظيمه بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة Dell Technologies بمصر، وتم خلاله بناء قدرات 500 طالب فى خمس جامعات وهى جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة الألمانية بالقاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى .

وتضمنت فعاليات ختام الدورة الأولى لمبادرة بناء القدرات للجامعات فى مجال الذكاء الاصطناعى؛ عقد هاكثون حول تحسين كفاءة المياه فى مصر باستخدام الذكاء الاصطناعى بمشاركة 60 طالبا يمثلون 10 فرق من الجامعات المشاركة فى الدورة الأولى للمبادرة.

وفى كلمته؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت أن أهمية مبادرة "بناء القدرات للجامعات فى مجال الذكاء الاصطناعى" تتمثل فى كونها تتعلق بأحد أبرز تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو الذكاء الاصطناعى؛ موضحا أن مصر تقدمت 7 مراكز فى الموشر العالمي للذكاء الاصطناعى الصادر عن شركة تورتواز ميديا المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعى.

أسعار الذهب اليوم فى مصر تسجل 2160 جنيها للجرام بدون مصنعية

ننشر آخر سعر للذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2160 جنيها بدون إضافة مصنعية ورسوم ودمغة، في حين يشهد السعر العالمي للذهب ارتفاعا ملحوظا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2160 جنيها.

عيار 18 يسجل 1851.5 جنيه.

عيار 24 يسجل 2468.5 جنيه.

الجنيه الذهب 17280 جنيه.

وزير النقل: القطار السريع يحتاج 8 ملايين "فلنكة" يتم إنتاجها محليا

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا مع رؤساء الشركات المصنعة للفلنكات الخرسانية بحضور رؤساء وممثلي عدد من الشركات المصنعة للحديد والكابلات والمستلزمات الخاصة بصناعة الفنلكات مثل ( كابلات الشد عالية الكربون وغيرها من الخامات)، وذلك بالتزامن مع احتياج شبكة القطار الكهربائي السريع إلى 8 مليون فلنكة خرسانية من طراز RF1260، وذلك بهدف توطين صناعة الخامات المستخدمة في صناعة فلنكات شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع خطة العمل داخل تلك الشركات، وتوفير المواد والمعدات اللازمة للانتاج وفقا للمواصفات الفنية التي حددتها المكاتب الاستشارية التي تقوم علي تنفيذ القطار الكهربائي السريع، مع استعراض امكانية إضافة خطوط إنتاج جديدة لتكون مصانع تلك الشركات مصانع متكاملة لضمان جودة المنتج واستدامته بالاضافة إلى ضمان استمرار عمل المصانع بطاقتها الإنتاجية القصوى للوفاء باحتياجات مشروع القطار الكهربائي السريع والذي يتم تنفيذه حاليا .

غلق محطات القطار الخفيف من الأربعاء للخميس لإجراء اختبارات على أنظمة الحرائق

اعلنت الهيئة القومية للأنفاق أنه في إطار إجراءات الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب تم تحديد يوم الأربعاء الموافق 19/7/2023 موعداً لإجراء الإختبارات الدورية على أنظمة مكافحة الحريق وسحب الدخان بالمحطة التبادلية عدلي منصور وكذلك بمحطة بدر بالقطار الكهربائي الخفيف (LRT ) ( ، حيث سيتم غلق محطات المشروع بالكامل من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية وحتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة إعتباراً من الساعة التاسعة مساءً يوم الأربعاء وحتى الساعة الخامسة والنصف صباح يوم الخميس الموافق 30/7/2023

ونوهت الهيئة ان موعد قيام أخر قطار في هذا اليوم باتجاه العاصمة الإدارية الجديدة هو 7:30 مساءً.

وأن موعد قيام آخر قطار في هذا اليوم باتجاه العبور الجديدة هو 7:45 مساءً.

كما أن موعد قيام أخر قطار في هذا اليوم من محطة الفنون والثقافة أو العبور الجديدة باتجاه محطة عدلي منصور هو 7:35 مساءً.

على أن يعود جدول التشغيل اليومي للقطار الكهربائي الخفيف LRT في موعده المعتاد من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الحادية عشر مساء وذلك يوم الخميس الموافق20/7/2023.