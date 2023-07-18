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مصرع سيدة وإصابة آخر إثر انهيار عقار من 3 طوابق بالخليفة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - لقيت سيدة مصرعها وأصيب شخص بسبب انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق فى منطقة الخليفة وعلي الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى وقيادات حى الخليفة إلى مكان الحادث.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة الخليفة وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، وقسم شرطة الخليفة إلى مكان البلاغ، وجارى البحث عن المفقودين أسفل أنقاض عقار المنهار.

 

 

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