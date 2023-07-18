شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الموجة الحارة مستمرة لأكثر من أسبوع.. وتؤكد: أرقامها قياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حدوث ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية، مشددًا على أن الأرض تحطم الأرقام القياسية لأعلى درجات حرارة.

وقال خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، إن النصف الشمالي يسجل موجة حرارة غير مسبوقة وأرقام قياسية، والقبة الحرارية تؤثر بشكل كبير على الدول العربية، والسبب يرجع للتغيرات المناخية، بجانب الظاهرة النينو المناخية المعتادة، وهذه عوامل مختلفة.

وكشف أن درجة الحرارة في بعض الدولة الأوروبية كسرت حاجز الـ 50 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن أعلى درجة حرارة مسجلة بمصر كانت 44 درجة مئوية، وهذه الموجة مستمرة لأسبوع أو أكثر، ونسبة الطاقة الحرارية الصادرة من الشمس في أقصى درجاتها.

وواصل: "نرى أثار عنف الظواهر الجوية، وهناك مناطق شهدت جفاف غير معتاد، وهناك خلل واضح في المنظومة المناخية في كافة دول العالم"، مشيرًا إلى أن نسبة الرطوبة فى الجو تصل في بعض المناطق لـ95%.