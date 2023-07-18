مستشار الرئيس للشئون الصحية: حالات الإصابة بحمى الضنك فى قنا لا تدعو للقلق

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن حالات الإصابة بحمى الضنك فى قنا لا تدعو للقلق، مضيفا أنه لا يوجد عدوى من إنسان لإنسان ولكن عدوى حمى الضنك تنقل عن طريق البعوض، مؤكدًا أن عند الإصابة لابد من الراحة التامة للمصاب وأخذ مسكنات ويتم شفاء المريض فى وقت قصير.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو خليل عبر برنامجه من مصر المذاع على قناة سى بي سى: "حمى الضنك أعراض بسيطة ولا تحتاج لمستشفى وتستجيب لمسكنات فقط ويشفى المصاب تماما، وسبب الانزعاج هو وجود حالات مرضية كثيرة فى وقت واحد، والموقف لا يؤدى إلى الهلع وعلى المواطنين أن تطمئن، وعدم أخذ أدوية مضاد حيوى".

وتابع: "لابد من المساهمة فى القضاء على الناموس فى الأماكن الراكدة الموجودة فى أفريقيا وعدد من الدول"، مؤكدا أن البعوض ينتشر فى البرك الراكدة، وعلى المواطنين بالقرى استخدام الناموسية لحجب الناموس فى المنازل.