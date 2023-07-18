شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى: نستهدف تقديم مساعدات لـ30 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن الجمعيات الأهلية تكاتفت من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي، وعملت من خلال قاعدة بيانات حقيقية أعدت من خلال مؤسسة حياة كريمة، مشيرًا إلى أن التحالف الأهلي قام بتوزيع المواد الغذائية في شهر رمضان الماضي، على الأسر الأكثر احتياجًا بصورة عادلة، مما أدى لراحة نفسية بين الجميع.

وتابع "عبد القوي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن الجمعيات تستهدف تقديم مساعدات لـ30 مليون من المواطنين الأكثر احتياجًا، وهذه هي نسبة الفقر في مصر، مشيرًا إلى أن التحالف دعم25 مليون مواطن بالسلع الغذائية، ودعم 5 مليون مواطن بخدمات علاجية سواء بالخدمات الجراحية أو الأدوية وخلافه.

ولفت إلى أن الحكومة تغطي أكثر من 4 مليون مصري من خلال برنامج تكافل، وهذا يكلف الدولة ما يقرب من 30 مليار جنيه، خلاف مشروع كرامة الذي يدعم الغير قادرين عن العمل، مشيرًا إلى أن التحالف وفر 40 ألف فرص عمل للمرأة المعيلة، من خلال إنشاء مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي لا يضم فقط الجمعيات الأهلية، بل يضم العديد من المؤسسات، وكل من يساهم في دعم الأسرة الأكثر احتياجًا، ويهدف التحالف إلى نشر ثقافة التطوع، حيث يبلغ أعداد المتطوعين في التحالف ما يقرب من ربع مليون شخص.