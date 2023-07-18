شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية ومحافظ القاهرة يشهدون احتفالية الأوقاف بالعام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الاحتفال الذى أقامته وزارة الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد 1445 بمسجد الإمام الحسين، وذلك نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، واللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ولفيف من كبار المسئولين ورجال الدين وعلماء الأزهر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، هنأ الشعب المصرى وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجرة الجديد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد بعث برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445 هجرية.

وعبّر الدكتور مصطفى مدبولي، في برقيته، عن أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات لفضيلة شيخ الأزهر بهذه المناسبة العطرة، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن.