شكرا لقرائتكم خبر عن عضو التحالف الوطنى: لدينا قاعدة بيانات بها حوالى 37 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود فؤاد عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى، إن كل جمعية أهلية لها مستهدفها ونظامها وميزانيتها وشغلها على الأرض بصفة فريدة ومستقلة، والتحالف الوطنى للعمل الأهلى يخضع لرقابة وزارة التضامن الاجتماعى والمؤسسات الرقابية.

وأضاف عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن فكرة التحالف كانت لماذا لا يعمل جمعيات العمل الأهلى مع بعض حيث نتشارك ونصل للأسر المستحقة ومناطق أكثر احتياجا، حيث كنا في البداية نعمل بصفة فريدة كجمعيات منفصلة.

وتابع عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى: بدأنا من 16 شهر بـ24 جمعية والآن أصبحنا 34 جمعية وهناك كيانات مثل جامعة القاهرة متواجدة بالتحالف وتحتها آلاف الجمعيات ولدينا في جمعية الأورمان حوالى 5700 جمعية ، والتحالف أصبح لديه قاعدة بيانات بها حوالى 37 مليون مواطن.