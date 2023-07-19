شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الصحة عن حمى الضنك بقنا: لا داعى لإثارة الذعر والمرض غير معدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، تطورات الحالة الصحية لمصابى حمى الضنك فى محافظة قنا خلال الأيام الماضية، بعد ثبوت الإصابة بالمرض أنه وفقاً للشفافية والإفصاح والفحوصات العلمية بعد دراسة الأعراض الإكلينيكة والفحوصات المعملية للعينات المسحوبة من المصابين وثبوت وجود الأجسام المضادة للمرض وكذا والفحص الحشرى للبعوض واليرقات ثبت أن المصابين هم مصابين بفيروس حمى الضنك.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON: "حمى الضنك هو مرض فيروسى ينقل عن طريق البعوض وتحديداً البعوضة المصرية المسماه "الزاعجة".

ووجه رسالة للمواطنين: "مفيش داعى لإثارة الذعر والبلبلة بسبب حمى الضنك لأنها بسيطة، واطمنوا المرض غير معدى كما هو متداول على "السوشيال ميديا" ولاصحة للقيام بحجر صحي"، لافتاً إلى أن الفترة العلاجية للأعراض تحتاج إلى أسبوع على أقصى تقدير، منوها على المواطنين بتغطية المياه فى المنازل والتخلص منها يوميا حتى لو كانت فى أطباق الطعام، لأن الأعراض المرضية تنتشر بواسطة البعوض.

واختتم «قنديل» يتم الرش بالمبيدات للتخلص من البعوض ومنع انتشاره، مؤكدًا أن الخطر فى المياه الراكدة وليس الجارية فى المصارف والمجارى المائية.