شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 19/7/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:23 ص
موعد صلاة الظهر 1:01 ص
موعد صلاة العصر 38: 4
موعد صلاة المغرب 7:58 م
موعد صلاة العشاء 9:27
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:23 ص
موعد صلاة الظهر 1:06
موعد صلاة العصر 4:45
موعد صلاة المغرب 8:04 م
موعد صلاة العشاء 9:36 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:17
موعد صلاة الظهر 12:57 م
موعد صلاة العصر 4:35 م
موعد صلاة المغرب 7:55 م
موعد صلاة العشاء 9:25 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:19
وقت صلاة الظهر 12:49
موعد صلاة العصر 4:20 م
وقت صلاة المغرب 7:41 م
وقت صلاة العشاء 9:07 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:35 ص
موعد صلاة الظهر 12:55 ص
موعد صلاة العصر 20: 4
موعد صلاة المغرب 7:42 م
موعد صلاة العشاء 9:05
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز