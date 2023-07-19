شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تحذر من الإفراط فى تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - وأكدت وزارة الصحة والسكان ضرورة الانتباه إلى الآثار الضارة والتفاعلات المحتملة للإفراط في استخدام الفيتامينات، وتؤكد هيئة الدواء أن الفيتامينات مثلها مثل الأدوية الأخرى لها جرعات وفوائد وأضرار عند استخدامها بشكل مفرط أو غير صحيح، مشيرة إلى ضرورة استشارة الصيدلى أو مقدم الرعاية الصحية لتجنب الأضرار.



وكانت هيئة الدواء المصرية قدمت بعض النصائح لتجنب الآثار الجانبية لفرط استخدام الفيتامينات وتضمنت هذه النصائح: ​

- تناول الفيتامينات بكميات معتدلة، ويفضل الاكتفاء بأخذها من العناصرالغذائية الطبيعية. ​

- استشارة الطبيب قبل البدء في تناول أي من المكملات الغذائية لتحديد الجرعات المطلوبة التي يحتاجها. ​

- اتباع التعليمات اللازمة والالتزام بها عند أخذ الفيتامينات مثل؛ شرب الماء بقدر كافٍ. - الالتزام بمواعيد الدواء يوميًا، واتباع التعليمات عند تناول الدواء مع الأكل. ​

- يجب على المريض الالتزام بأخذ جرعاته طبقا لتعليمات الطبيب. - عدم مشاركة الأدوية مع مريض آخر، أو اقتراح أى جرعات لمريض أو شخص آخر دون استشارة الطبيب المعالج.​

- عمل التحاليل اللازمة لمتابعة نسبة الفيتامينات والمعادن فى الدم، خاصة عند تناول المكملات الغذائية التى تحتوى على الفيتامينات التى يمكن أن تسبب زيادتها أضرارا بالغة.​

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز