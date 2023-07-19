شكرا لقرائتكم خبر عن سبب الحر والرطوبة.. تعرف على منخفض الهند الموسمى وتأثيره فى فصل الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية فصل الصيف تبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع وأيضا نسب الرطوبة، حيث تصبح الأجواء شديدة الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية وتزيد درجات الحرارة المحسوسة، وذلك بسبب تأثير منخفض الهند الموسمي.

ومنخفض الهند الموسمي هو منخفض حراري ضخم يؤثر على ثلاث قارات هى آسيا وأفريقيا وأوروبا، يبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهر يونيو ويوليو، ويسيطر على مساحة ساشعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر.

ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر ويتلاشى تماما في أكتوبر، ويلعب هذا المنخفض دورا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق آسيا، ويؤدى هذا المنخفض إلى ارتفاع درجة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق، لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ50 مئوية أغلب الصيف، ويسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر، وقد يسجل منخفض الهند الموسمي قيم ضغط جوي منخفضة قد تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 ملليبار. وخلال هذه الفترة من كل عام تتعرض مصر إلى ارتفاع في درجات الحرارة، بالإضافة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.