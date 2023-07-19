شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار التصالح على إشغالات الطرق بالجيزة.. تبدأ بـ20 جنيها وتصل لـ30 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة حملاتها اليومية لرفع إشغالات المقاهى والمحال التجارية والباعة الجائلين، فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، من أجل ضبط جميع الشوارع، وتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى.

ووضعت المحافظة قائمة تضم نحو 127 صنفًا من الإشغالات التى تتم مصادرتها وأسعار التصالح عليها لإلزام المخالفين بسدادها عند التصالح، أو طرحها للمزايدة حال عدم التصالح عليها، نوضحها فى تقرير التالى..

- أرجوحة 700 جنيه.

- استاند بيع رقائق البطاطس 50 جنيها.

- إعلان خشب أو حديد 50 جنيها.

- أنبوبة غاز كبيرة 300 جنيه.

- أنبوبة غاز صغيرة 200 جنيه.

- باب خشب أو صاج 300 جنيه.

- باب أسانسير 400 جنيه.

- برميل خلاط 500 جنيه.

- بامب خرسانة 30000 جنيه.

- باور صوت 500 جنيه.

- برميل 150 جنيها.

- برويطة 250 جنيها.

- تاندة 200 جنيه.

- ترابيزة بلاستيك 30 جنيها.

- ترابيزة حديد 40 جنيها.

- ترابيزة خشب أو فورميكه 30 جنيها.

- ترابيزة كبيرة استالس 150 جنيها.

- تروسيكل 3 عجل بموتور 1000 جنيه، وبدون موتور 500 جنيه.

- توك توك 2000 جنيه.

- ثلاجة مشروبات غازية باب واحد 300 جنيه، و2 باب 700 جنيه.

- حفار 30000 جنيه.

- خلاطة كبيرة 13000 جنيه، وخلاطة نحلة 8000 جنيه.

- رسيفر 200 جنيه.

- سماعة ساوند 500 جنيه.

- سيارة ¼ نقل 2000 جنيه.

- سيارة بامب 20000 جنيه.

- سيارة سوزوكى 2000 جنيه.

- سيارة شاسيه طويل 5000 جنيه.

- سيارة ملاكى 200 جنيه.

- شاشة عرض 1000 جنيه.

- شمسية 100 جنيه.

- شواية 500 جنيه.

- طقطوقة حديد 30 جنيها.

- عجلة تسوق 250 جنيها.

- عربة فول 1000 جنيه.

- قدرة الفول 50 جنيها.

- عربة كارو 2 عجل 500 جنيه، و4 عجل بـ 1000 جنيه.

- قهوة 100 جنيه.

- فاترينة أو عربة حلويات 350 جنيها.

- الشيشة 50 جنيها.

- كرسى بلاستيك 20 جنيها.

- كلارك 10000 جنيه.

- 50 سيخ حديد تسليح 500 جنيه.

- 50 عرق خشب 700 جنيه.

- 50 لوح خشب 500 جنيه.

- لودر صغير 10000 جنيه.

- لودر كبير 15000 جنيه.

- ماكينة نسكافيه 700 جنيه.

- كشك 600 جنيه.

- مروحة 200 جنيه.

- مدرج فاكهة 100 جنيه.

- مكتب خشب 250 جنيها.

- ماكينة تصوير 500 جنيه.

- موتوسيكل دليفري 1000 جنيه.

- صندوق دليفرى 100 جنيه.

- ميزان حساس 200 جنيه.

- ميزان ساعة 100 جنيه.

- ميزان طبلية 500 جنيه.

- ميزان عادة 100 جنيه.

- ميزان كهرباء 250 جنيها.

- أورمة جزار 200 جنيه.

- استاند ملابس 100 جنيه.

- سيارة كسح 3000 جنيه.

- جرار زراعى 3000 جنيه.

- كرتونة سيراميك 70 جنيها.

- عربة جيلاتى أو فيشار 128 جنيها.