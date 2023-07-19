شكرا لقرائتكم خبر عن غلق محطات القطار الخفيف من 9 مساء اليوم لـ5:30 صباح الغد لإجراء اختبارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق الهيئة القومية للأنفاق محطات القطار الكهربائى الخفيف، مساء اليوم الأربعاء، من الساعة التاسعة مساءً، حتى الساعة الخامسة والنصف صباح اليوم التالى الخميس، لإجراء الاختبارات الدورية على أنظمة مكافحة الحريق وسحب الدخان بالمحطة التبادلية عدلي منصور، وكذلك بمحطة بدر بالقطار الكهربائي الخفيف (LRT ).

وسيتم غلق محطات المشروع بالكامل من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية، وحتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مواعيد آخر قطار:

موعد قيام آخر قطار في يوم الأربعاء باتجاه العاصمة الإدارية الجديدة 7:30 مساءً.

موعد قيام آخر قطار في هذا اليوم باتجاه العبور الجديدة هو 7:45 مساءً.

موعد قيام آخر قطار في هذا اليوم من محطة الفنون والثقافة أو العبور الجديدة باتجاه محطة عدلي منصور هو 7:35 مساءً.

ويعود جدول التشغيل اليومي للقطار الكهربائي الخفيف LRT في موعده المعتاد من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة مساء، وذلك يوم الخميس الموافق 20 /7 من الشهر الجاري.