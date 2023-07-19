شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات التحالف الوطنى للعمل الأهلى أبرزها دعم 30 مليون مواطن.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار الفترة القليلة الماضية، عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي لدعم المواطنين، وسعى التحالف للحظة الأولى منذ إطلاقه لتأسيس قاعدة بيانات تحتوى على إحصائيات صائبة وحديثة عن المواطنين الأكثر احتياجا، وفى السطور التالية نرصد ماذا قدم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

1: قام التحالف الوطني للعمل الأهلي بتأسيس قاعدة بيانات موحدة بالتشارك مع الجهات الحكومية، تحتوى على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقا.

2: لأول مرة في تاريخ العمل الأهلي في مصر يتم رسم سياسات عمل الجمعيات الكبرى بشكل تشاركي تكاملي، والدخول في مشروعات مشتركة، والتخطيط بشكل مسبق يضمن التكامل في تقديم الخدمة لا المنافسة والتكرار.

3: قام التحالف بإنفاق 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن، وتمت مراجعة كل ميزانيات أعضائه من جميع الجهات الرقابية المنوطة لهذا الدور.

4: متوسط تكلفة الخدمة المقدمة للفرد 400 جنيه وللأسرة 2000 جنيه مصري، وهذا يوضح مدى حوكمة إنفاق أموال الجمعيات أعضاء التحالف الوطني.

5: دعم 25 مليون مواطن بمساعدات غذائية.

6: تم استقبال عدد 5 ملايين مواطن في مستشفيات ومراكز طبية مملوكة لأعضاء التحالف الوطني.

7: تم توفير 39500 فرصة عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص مشروعات رؤوس الماشية.

8: تم إطلاق مبادرة ازرع لدعم ملف الزراعة وتحسين أحوال صغار الفلاحين ودعمهم وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

9: إطلاق قوافل ستر وعافية، والتي أصبحت أكبر حدث اجتماعي يتم تنفيذه في القرى المصرية، من أجل دعم المواطنين والوقوف إلى جانبهم.

10: تم عمل غرفة عمليات لتلقى الطلبات العاجلة والشكاوى والتحرك السريع في أوقات الأزمة.

11: تنسيق مشترك مع الحكومة في كافة ملفات التنمية الشاملة، مما يعزز من أثر مجهودات العمل الأهلي، ويضع أموال التبرعات في المكان الصحيح والذي يصنع فارق في حياة المواطنين بشكل مستدام.

12: دمج عدد 250 ألف شاب من المتطوعين في أنشطة التحالف الوطني، وهذا يعد من أهم مكتسبات وجود كل هذه المؤسسات تحت مظلة واحدة لتشجيع أكبر عدد من الشباب على الانضمام للتطوع.

13: لأول مرة في تاريخ العمل الأهلي في مصر يتم عمل قاعدة بيانات موحدة للتطوع في مختلف الجمعيات يتم من خلالها تبادل المتطوعين عند الحاجة إلى ذلك، وتوفير برامج تدريبية لبناء قدراتهم.

14: وجود التحالف أدى إلى وجود آلية تنسيق بين المجتمع المدني والحكومة تضمن التكامل، مما أدى إلى تسهيل سير العمل داخل المؤسسات وارتفاع معدلات الإنجاز والتوسع في خدمة المواطنين.

15: وجود التحالف الوطني أصبح آلية يمكن من خلالها تحسين حياة المواطنين الأكثر فقرا من خلال تكاتف جميع أطرافه على تقديم خدمات متعددة لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وإخراج الأسر من دائرة الفقر بشكل نهائي وأن تساهم تبرعات المساهمين في إحداث تغيير حقيقي ومستدام، مثال: يتم التدخل مع الأسرة لإعادة تأهيل منزل وتقديم مشروع تمكين اقتصادي وتقديم الرعاية الصحية في حالة الاحتياج لذلك، سابقا كان يتعذر هذا الأمر لعدم وجود تنسيق دوري بين الجمعيات وبعضها البعض أو بينها وبين الحكومة.