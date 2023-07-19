شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إصدار الكارت الموحد للحصول على خدمات وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الاتصالات، لاستخراج "الكارت الموحد" فى إطار اتجاه الدولة نحو التحول الرقمى ومكينة الخدمات للتيسير على المواطنين فى حصولهم على كل الخدمات، سواء كانت خدمات منظومة البطاقات التموينية أو خدمات التأمين الصحى أو خدمات مكاتب البريد، كما أن هذا الكارت الموحد ليس بديلا عن البطاقات التموينية.

وتستهدف الحكومة من "الكارت الموحد" وجود كارت واحد يستطيع المواطن من خلاله الحصول على كل الخدمات، فمثلا المواطن الذى لديه كارت بطاقة تموين للحصول على السلع التموينية والخبز المدعم، وكارت آخر للحصول على خدمات التأمين الصحى، وكارت ثالث للحصول على خدمات البريد يستطيع من خلال كارت واحد يسمى "الكارت الموحد" الحصول على كل هذه الخدمات من الهيئات المتعددة بدلا من وجود أكثر من كارت لديه.

وتعمل الوزارة على استخراج الكارت الموحد مجانا للمواطن بدون أعباء مالية، وحتى الآن لم تقم الوزارة باستخراج هذا الكارت لمنظومة صرف السلع التموينية أو الخبز المدعم، وأن ما يحدث حتى الآن في إطار التنسيق مع الجهات المعنية لبدء استخراج الكارت الموحد والعمل بشكل تجريبي خلال الأيام المقبلة.

وسيتم تطبيق منظومة "الكارت الموحد" بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد فور انتهاء التجارب الفنية، لاستخدامه في صرف المقررات التموينية والخبز، إلى جانب سريان البطاقات التموينية كالمعتاد، بحيث يمكن للمواطن صرف مستحقاته من خلالهما، وأن الكارت الموحد يستهدف تبسيط حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تشمل خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل، وخدمات البريد كمرحلة أولى، على أن يشمل الكارت تقديم باقي الخدمات من صرف المعاشات، واستخدامه في المواصلات، والبنوك وغيرها من خدمات المدفوعات الإلكترونية في المراحل المقبلة.