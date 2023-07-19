شكرا لقرائتكم خبر عن 59% من القراء يطالبون بزيادة الدعم المخصص لتطوير المحميات الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة الدعم المخصص لرفع كفاءة المحميات الطبيعية، ايد غالبية القراء مطالب زيادة الدعم المخصص لرفع كفاءة المحميات الطبيعية. وأيد 59% من القراء مطالب زيادة الدعم المخصص لرفع كفاءة المحميات الطبيعية،، بينما عارض 41% من القراء مطالب زيادة الدعم المخصص لرفع كفاءة المحميات الطبيعية.

الاستطلاع

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