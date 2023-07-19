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59% من القراء يطالبون بزيادة الدعم المخصص لتطوير المحميات الطبيعية

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة الدعم المخصص لرفع كفاءة المحميات الطبيعية، ايد غالبية القراء مطالب زيادة الدعم المخصص لرفع كفاءة المحميات الطبيعية.

وأيد 59% من القراء مطالب زيادة الدعم المخصص لرفع كفاءة المحميات الطبيعية،، بينما عارض 41% من القراء مطالب زيادة الدعم المخصص لرفع كفاءة المحميات الطبيعية.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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